9ème Édition de la Mélodie des Mets C'est le retour de la Mélodie des Mets ! Pour la 9ème année consécutive, cette manifestation collective d'envergure nationale impulsée par Agores invite les collectivités à valoriser les approvisionnements locaux et/ou bio et le savoir-faire des professionnels en cuisine. Bon appétit !

La Ville de Saint-Paul, au diapason de cette manifestation, propose aux élèves des 66 écoles (62 publiques et 4 privées) du territoire un repas placé sous le signe de la découverte des ressources locales (produits et fabrication). Les jeunes convives vont pouvoir déguster le 16 septembre prochain en entrée une salade de palmiste citronnée, ainsi qu’une salade verte bio. En plat principal, ce sera du boucané volaille péï et du bringelle péï avec du riz bio en accompagnement qui seront proposés. Pour le dessert, place à la salade de fruits frais composée de banane bio d’ananas, de fraise et papaye péï pour le plaisir des petits gourmands.



Cette manifestation illustre la volonté de la Ville dans la poursuite des actions et d’amélioration continue du service public de restauration scolaire à caractère social pour:

– valoriser les produits locaux ;

– redonner de la valeur à l’alimentation et à l’offre de restaurants scolaires de la Ville ;

– valoriser le savoir-faire de nos équipes ;

– mettre en avant la cuisine et la tradition locale ;

– proposer un partenariat avec les familles et la communauté éducative ;

– fédérer autour d’un certains nombres de valeurs et de principes : la santé, la qualité, le sens de l’effort et du travail, l’éducation à la citoyenneté, au goût et à la lutte contre le gaspillage alimentaire.



Saint-Paul, pour une ville Responsable et Citoyenne





