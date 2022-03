A la Une . "99% des transporteurs ont compris que la NRL se terminera en viaduc"

Comme nous l’évoquions il y a quinze jours à l’issue de la réunion entre Région et transporteurs, cette corporation affiche deux lectures radicalement opposées concernant le choix du scénario pour finir la NRL. Lui-même terrassier, transporteur et surtout porte-parole d’une intersyndicale, Michel Allamèle vient une nouvelle fois prendre ses distances. Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 17 Mars 2022 à 17:35





"Mais il faut revenir à la réalité. 99% des transporteurs ont compris que la NRL se terminera en viaduc. Le combat qui se joue actuellement ne concerne que quelques personnes et il ne faut pas oublier que derrière ces quelques personnes se cache le groupement NRL. Avec les responsables du groupement de la NRL et le groupement de transporteurs, bien des choses se sont réalisées…", ironise Michel Allamèle avant d’évoquer deux bizarreries qu’il porte à la connaissance des citoyens.



"Où sont passés les fameux 100 millions d'euros débloqués par la Région pour les transporteurs ?" lance-t-il comme un défi aux transporteurs qui ont le plus mangé dans le gâteau ces dernières années.



Même curiosité concernant le process d’extraction, de transport et de déchargement des andains. "Les transporteurs devaient déposer les andains sur une plateforme située dans la zone arrière portuaire. Ensuite seulement les roches devaient être placées à l’endroit du chantier donc le groupement avait été payé pour que le process se fasse en deux temps", explique-t-il, or, l’étape de l’entreposage n’était pas respecté selon lui.



Il charge encore sans ménagement une alliance "groupement/transporteurs qui a dépouillé la Région, donc le contribuable réunionnais, au profit de quelques personnes".



"Il faut passer à d'autres projets"



"Pourquoi Didier Hoarau et Jean Gaël Rivière s'entêtent à vouloir finir en digue ? C’est parce que les multinationales sont derrière eux. Les multinationales étaient rémunérées pour les andains à hauteur de 60 euros la tonne. En moyenne, 9 euros seulement revenaient aux transporteurs. Sur 30 millions de tonnes, faites le calcul…", fait-il savoir.



"Demain c'est le vote du budget et ce n'est absolument pas normal que quelques individus perturbent le développement économique de notre île. Les nouveaux élus et administratifs doivent préparer des dossiers en toute sérénité afin que nous-mêmes puissions travailler", exhorte-t-il ses confrères à changer de refrain.



"Il faut passer à d'autres projets. Encore une fois, ce n'est pas la nouvelle présidente qui a résilié les marchés de la NRL. Il est tout à fait normal que la nouvelle présidente et son équipe aient choisi l'option viaduc car l'ancienne mandature n'a pas su trouver des solutions pour la construction en digue pendant des années", rappelle le porte-parole de l'Interprofessionnelle des routiers réunionnais (IPRR).



"Quelle que soit notre opinion politique, nous devons féliciter madame Bello et son équipe pour avoir trouvé et bouclé le dossier de la NRL car il y a environ 7 mois de cela, nous étions partis pour rouler sur une demi route et continué à être ridiculisés par ce chantier inachevé, le plus cher de France. Aujourd'hui, l'Interprofessionnelle des routiers réunionnais soutient les projets économiques de la Région pour un meilleur développement du territoire et pour que les entreprises puissent travailler", conclut Michel Allamèle.



SUR LE SUJET :

1er mars : "C'est tout à fait légitime que les transporteurs défendent leur profession", lance-t-il avant de véritablement passer à l’offensive sans détour."Mais il faut revenir à la réalité. 99% des transporteurs ont compris que la NRL se terminera en viaduc. Le combat qui se joue actuellement ne concerne que quelques personnes et il ne faut pas oublier que derrière ces quelques personnes se cache le groupement NRL. Avec les responsables du groupement de la NRL et le groupement de transporteurs, bien des choses se sont réalisées…", ironise Michel Allamèle avant d’évoquer deux bizarreries qu’il porte à la connaissance des citoyens."Où sont passés les fameux 100 millions d'euros débloqués par la Région pour les transporteurs ?" lance-t-il comme un défi aux transporteurs qui ont le plus mangé dans le gâteau ces dernières années.Même curiosité concernant le process d’extraction, de transport et de déchargement des andains. "Les transporteurs devaient déposer les andains sur une plateforme située dans la zone arrière portuaire. Ensuite seulement les roches devaient être placées à l’endroit du chantier donc le groupement avait été payé pour que le process se fasse en deux temps", explique-t-il, or, l’étape de l’entreposage n’était pas respecté selon lui.Il charge encore sans ménagement une alliance "groupement/transporteurs qui a dépouillé la Région, donc le contribuable réunionnais, au profit de quelques personnes"."Pourquoi Didier Hoarau et Jean Gaël Rivière s'entêtent à vouloir finir en digue ? C’est parce que les multinationales sont derrière eux. Les multinationales étaient rémunérées pour les andains à hauteur de 60 euros la tonne. En moyenne, 9 euros seulement revenaient aux transporteurs. Sur 30 millions de tonnes, faites le calcul…", fait-il savoir."Demain c'est le vote du budget et ce n'est absolument pas normal que quelques individus perturbent le développement économique de notre île. Les nouveaux élus et administratifs doivent préparer des dossiers en toute sérénité afin que nous-mêmes puissions travailler", exhorte-t-il ses confrères à changer de refrain."Il faut passer à d'autres projets. Encore une fois, ce n'est pas la nouvelle présidente qui a résilié les marchés de la NRL. Il est tout à fait normal que la nouvelle présidente et son équipe aient choisi l'option viaduc car l'ancienne mandature n'a pas su trouver des solutions pour la construction en digue pendant des années", rappelle le porte-parole de l'Interprofessionnelle des routiers réunionnais (IPRR)."Quelle que soit notre opinion politique, nous devons féliciter madame Bello et son équipe pour avoir trouvé et bouclé le dossier de la NRL car il y a environ 7 mois de cela, nous étions partis pour rouler sur une demi route et continué à être ridiculisés par ce chantier inachevé, le plus cher de France. Aujourd'hui, l'Interprofessionnelle des routiers réunionnais soutient les projets économiques de la Région pour un meilleur développement du territoire et pour que les entreprises puissent travailler", conclut Michel Allamèle.1er mars : NRL en tout viaduc : D’autres transporteurs affichent leur satisfaction