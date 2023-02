A la Une . 99% des eaux de la région Bretagne sont contaminées par les pesticides

En région Bretagne en métropole, plus de 99 % des analyses réalisées dans les cours d’eau, étangs ou nappes phréatiques montrent la présence de pesticides. Par P.J - Publié le Dimanche 26 Février 2023 à 06:22

Un rapport accablant de l’Observatoire de l’Environnement en Bretagne (OEB) vient attester que dans la région, plus de 99 % des analyses réalisées dans les cours d’eau, étangs ou nappes phréatiques mettent en évidence la présence de pesticides, notamment en raison de l'agriculture intensive, rapporte 20 Minutes.



En effet, sur les 220 stations de toute la région où les prélèvements ont été menés, toutes ont affiché des traces d’herbicides. Dans 35% des stations, du glyphosate, un herbicide fréquemment utilisé en Bretagne, a été décelé. Cette situation a pour conséquence de dégrader le milieu naturel alerte l’OEB.



De plus, la faible pluviométrie, la chenalisation des cours d’eau et l’intensification de l’agriculture au sud de Rennes n’arrangent pas les choses. Toujours selon l’OEB, "40 % de la population bretonne a reçu une eau non conforme au seuil de qualité concernant les pesticides".