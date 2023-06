Rubrique sponsorisée 96 édition du salon Fait-main ce week-end à La Ravine Saint-Leu

Par Mairie de Saint-Leu - Publié le Mardi 13 Juin 2023 à 10:31

194 exposants, 4 restaurants, 2 bars à jus…

Des animations, concerts, DJ et graffitis durant le week-end de la fête des pères.

Le Président de l’association Le Président de l’association Arts et Traditions 974 , Rémy COMBOT, vous invite à découvrir l’excellence artisanale réunionnaise ce samedi 17 et dimanche 18 juin de 9h30 à 18h00 à la Ravine

Entrée libre et gratuite Entrée libre et gratuite