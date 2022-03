Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL 96 cas de dengue confirmés à La Réunion Le dernier bilan chiffré de la dengue indique 96 cas signalés dans l’île du 7 au 20 mars 2022. Nous publions en intégralité le communiqué de la préfecture relatif à ce sujet.

La situation reste stable. Continuons à appliquer les bons gestes !

Du 7 au 20 mars, 91 cas de dengue ont été signalés (contre 72 cas enregistrés du 21 février au 6 mars après consolidation des données). Les nouveaux cas se situent majoritairement dans le sud (46%) et l’ouest (44%). Bien que le nombre de passages aux urgences soit en augmentation, l’activité reste plus faible cette année comparée aux trois dernières années à la même période. La situation épidémiologique correspond toujours pour l’instant à une période d’inter-épidémie.

En cette période de pluies favorable au développement des moustiques et à la transmission de la maladie, les Réunionnais sont encouragés à poursuivre au quotidien les mesures de prévention :

supprimer tout ce qui peut contenir de l’eau,

se protéger des moustiques (répulsifs, moustiquaires),

consulter immédiatement un médecin dès les premiers symptômes.



Depuis le 1er Janvier 2022

· 600 cas confirmés

· 5 hospitalisations

· 45passages aux urgences

Situation de la dengue au 30 mars 2022

(Données Santé Publique France Réunion, ARS)

Sur la période concernée, les cas de dengue enregistrés

se répartissent comme suit :

– Sud (46,1% des cas) :

Saint-Pierre, Le Tampon, Saint-Joseph, Saint-Louis

– Ouest (44% des cas) :

La Possession, Petite île, Saint-Leu, Le Port, Saint-Paul

– Nord (6,6% des cas) :

Saint-Denis, Sainte-Marie

– Est (3,3% des cas) :

Sainte-Suzanne, Saint-André

Par ailleurs, un regroupement de cas a été identifié à Saint-Pierre (Basse Terre les Hauts).



Lutte anti-vectorielle

Les équipes du SDIS et de l’ARS La Réunion sont mobilisées au quotidien pour la réalisation d’interventions et de traitements en porte à porte. Leurs missions consistent à :

informer et sensibiliser la population aux gestes de prévention ;

supprimer les gîtes larvaires (tout ce qui peut contenir de l’eau) dans les cours et les jardins avec l’habitant ;

réaliser des traitements insecticide de jour dans les zones les plus impactées afin d’éliminer les moustiques susceptibles de transmettre la dengue.

Depuis le passage en niveau 3 du dispositif ORSEC en mars 2018, le SDIS est engagé auprès des équipes de l’ARS dans la lutte contre la dengue.

Recommandations pour se protéger des piqûres de moustiques et de la dengue

Se protéger, y compris durant les 7 jours suivants l’apparition des symptômes pour protéger son entourage(répulsif, moustiquaire…) ;

Continuer à se protéger, même si on a déjà été malade de la dengue antérieurement ; plusieurs sérotypes de la dengue peuvent circuler et une infection par un sérotype ne protège pas de l’atteinte par un autre sérotype.

Éliminer et vider l’eau stagnante des gîtes à moustiques :

Tout ce qui peut contenir de l’eau chez soi et tout autour de son domicile…

Consulter un médecin dès les premiers symptômes: fièvre, maux de tête, douleurs musculaires/articulaires, nausées, vomissements… et réaliser le prélèvement en laboratoire d’analyse médicale prescrit par votre médecin pour confirmation du diagnostic de la dengue.

Si vous êtes malade de la dengue :

– continuez à vous protéger contre les piqûres de moustiques pour éviter de transmettre la maladie à votre entourage et surveillez votre état de santé, surtout entre le 4ème et le 8ème jour de la maladie.

– consultez votre médecin traitant ou un service d’urgence en cas de dégradation de votre état de santé.







Dans la même rubrique : < > Caisse des écoles : Saint-Paul vise l’excellence éducative Des questions sur les oiseaux ? Posez-les à la Société d’Etudes Ornithologiques de La Réunion