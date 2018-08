950 marmailles rassemblés à Plateau Caillou pour une journée inter-centres

Défilé, sport et culture… Voici les trois ingrédients essentiels de la journée inter-centres, organisée ce mardi 31 juillet 2018, avec plus de 950 marmailles de six centres d’accueil de loisirs sans hébergement rassemblés au complexe sportif de Plateau-Caillou.



Un traditionnel regroupement pendant cette période de vacances scolaires, mis en place de 9h30 à 15 heures. Avec un coup d’envoi donné par Nadine Sévétian, élue du quartier de Plateau Caillou.



« Comme tous les ans, nous voulons faire découvrir autre chose aux enfants. Ils ont travaillé dans les centres sur le bien-vivre ensemble, la culture, l’environnement, le respect des autres et la notion de groupe. En apprenant cela aux plus petits, on peut ainsi toucher leurs parents », détaille-t-elle pendant la manifestation.



Elle accompagne les équipes de six écoles différentes parties pour un tour de la piste d’athlétisme. Munis de banderoles au nom de leurs établissements, les marmailles, âgés de 6 à 12 ans, chantent et défilent. Ils se font entendre. Ambiance garantie !



Ils portent les couleurs des écoles du Guillaume, de la Saline-les-Bains, des Chocas, d’Eugène-Dayot, de Jean-Albany et de Jean-Monnet. Après le défilé, place aux multiples activités proposées. Du bubble-foot, du tchoukball, de la croche, du théâtre.