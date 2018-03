93 familles intègrent la "Résidence les Aigrettes"

Entre les commerces de proximité, les commodités, le collège voisin et l’école pas très éloignée, les occupants de la "Résidence les Aigrettes" ont tout pour eux. L’opération immobilière SHLMR, de surcroît assez proche de la plage, bien qu’occupée depuis quelque temps déjà a été inaugurée officiellement ce mardi. La "Résidence les Aigrettes" compte 93 logements dont 55 Logements locatifs Sociaux (LLS) et 38 en Prêt Locatif Social (PLS) et trouve pleinement sa place dans le quartier.



Cette opération immobilière est la réussite d’une volonté commune et d’une persévérance collective avec l’État, le Département, la commune de Saint-Paul, la SHLMR et la caisse de dépôt et de consignation. Cet ensemble a fait l’objet d’un investissement de plus de 18 millions d’euros créant à 60 emplois à temps plein. La construction de ce nouveau cadre de vie s’ajoute ainsi aux 4 700 logements sociaux implantés sur la commune.



Olivier Bajard, directeur général de la SHLMR, est heureux de pouvoir "offrir un toit, un foyer, un lieu, dans une ville aussi dynamique que la commune de Saint-Paul". S’appuyant sur ces mots, le maire félicite le travail d’équipes, la mutualisation des efforts sur cette opération et insiste sur le fait que "le logement est un moyen d’insertion pour les parents et les enfants qui y voient là un nouveau point de départ".