9 interpellations la nuit dernière et 10 personnels des forces de l'ordre blessés

Ce jeudi 24 octobre a été marqué à La Réunion par des scènes d'émeutes. Si les affrontements sont sans commune mesure avec ce que le département avait vécu en 2018, des membres des forces ont néanmoins été touchés durant leur mission de maintien de l'ordre public.



Selon un chiffre consolidé transmis par la préfecture ce vendredi en milieu de matinée, il y a eu 10 blessés léger dans les rangs des forces de l'ordre dont 8 policiers, un gendarme et un pompier ont été soignés pour des urgences relatives (qui n'ont pas nécessité d'hospitalisation).



Concernant le volet répressif en réponse aux jets de galets et tentatives de pillage, il y a eu 5 interpellations au Port et 4 sur la commune de Saint-Denis.