9 enfants de djihadistes, dont des neveux et nièces des frères Clain, sont de retour en France

6 mars 2019 :

Cinq des neuf enfants qui viennent d’atterrir ce mardi matin à l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle sont des petits-neveux et petites-nièces de Fabien et Jean-Michel Clain, les djihadistes qui avaient enregistré la revendication des attentats du 13 novembre 2015 à Paris.Les neuf enfants sont âgés de 3 à 13 ans. Jennifer Clain est la mère de cinq de ces enfants de retour sur le sol français. Jennifer Clain est aussi la nièce de Fabien et Jean-Michel Clain, les frères d'origine réunionnaise, déclarés morts après une frappe de la coalition en février dernier à Baghouz en Syrie.C'est cinq mois plus tard, en juillet, que Jennifer Clain a été arrêtée, à la frontière turco-syrienne. Elle était alors activement recherchée par des magistrats antiterroristes français qui avaient émis un mandat d’arrêt à son encontre.▶️ La femme du djihadiste Jean-Michel Clain confirme la mort de son mari