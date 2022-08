9 automobilistes pris sur le vif en train de téléphoner au volant

Ce mardi 9 août 2022, de 14h30 à 16h30, les militaires de la brigade territoriale de Sainte-Suzanne, appuyés par les motocyclistes de la brigade motorisée de Saint-Benoît, ont réalisé un contrôle routier sur les secteurs accidentogènes de la commune de Sainte-Suzanne.



Au cours de ce service, 24 infractions ont été relevées dont : 1 défaut de permis motocyclette, 1 défaut d'assurance, 4 non respect de priorité, 9 usages de téléphone au volant, 7 non port de ceinture dont 4 pour mineurs non sécurisés, 1 défaut de contrôle technique et 1 non respect de transparence des vitres d’un véhicule.