8h: météo live, averses pour les sudistes ce matin, soleil souverain ailleurs

Elle touchent plus épisodiquement le littoral de Saint Leu à Sainte Rose et les hauteurs associées tout comme le volcan.



A 7h



Dans le courant de la matinée des éclaircies se développent et le temps s'assèche.

Cependant les conditions restent humides sur le Sud Sauvage où les nuages sont accrochés aux pentes.



Au nord de la ligne Etang Salé/Sainte Rose:

ciel dégagé ce matin.



Les nuages bourgeonnent progressivement dans l'intérieur et s'étalent sur les pentes du Nord-Ouest cet après midi avec quelques averses isolées.



Les températures les plus douces atteignent 26/28° sur le Nord et l'Ouest.



L'alizé reprend ses quartiers. Il souffle en rafales pouvant approcher 60km/h de Saint Pierre à aux plages de l'Ouest notamment cet après midi.

Il est bien sensible également de Sainte Rose à Saint Denis.



La houle atteint encore 3m sur les côtes Sud et Sud-Ouest. Elle s'amortit graduellement en journée pour être proche de 2m.