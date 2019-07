8ème édition du Festival Opus Pocus

Le label EFFE (Europe for festivals, Festivals for Europe) 2017-2018 a été attribué à 715 festivals de 39 pays, toutes disciplines artistiques confondues… dont Opus Pocus (le plus au Sud !).



Cette initiative de l’Union Européenne distingue les festivals qui défendent la qualité artistique et ont un impact significatif aux plans local, national et international. Opus Pocus a été aussi remarqué pour le lien que le festival a développé avec les artistes réunionnais et pour son action auprès du jeune public et des musiciens amateurs.