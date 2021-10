Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION 8ème édition de l’Eductour Ce vendredi 08 octobre, Pascal PLANTE, Conseiller Régional, délégué à l’internationalisation des entreprises, s’est rendu à la conférence de presse Eductour 2021 « La Réunion des Cinémas » en présence de Gaston BIGEY, Directeur général de NEXA et Edy PAYET, Directeur général de l’Agence Film Réunion.



Durant toute cette semaine, plusieurs rendez-vous ont été donnés :

Visite de La Réunion

Projections

Rencontres entre professionnels

Tables rondes et échanges autour du documentaire



" Cet évènement s’inscrit dans le cadre d’une politique régionale globale, menée en partenariat avec le Centre National du Cinéma et de l’Image Animée et l’État. La Région intervient à la création de film dans le domaine de la formation à travers le lancement de l’Institut de l’Image de l’océan Indien (ILOA) et avec la construction du lycée Mémona Hintermann Afeejee qui propose un BTS audiovisuel. La Collectivité régionale accompagne également l’acquisition des outils nécessaires à la création artistique avec le financement de résidences d’écriture pour le court et le long métrage de fiction et les documentaires de création. La Région intervient ensuite, en partenariat avec le CNC, pour le financement de projets de film et soutien l’étape de projection des films en salle à travers le dispositif médiateur du cinéma, qui permet de valoriser la projection en salle des films tournés à La Réunion. Des dispositifs destinés aux scolaires sont également mis en place dans le domaine de l’éducation à l’image. L’ensemble de ces actions combinées aux atouts que possèdent l’île constituent aujourd’hui les conditions propices au développement de l’audiovisuel et du cinéma. Cet Eductour est une source d’inspiration pour nos invités en générant des idées de film qui sont à développer et à transmettre à la Région afin que nous puissions les voir ensemble sur nos écrans. Nous avons sur notre île la capacité de rayonner à travers le monde et nous y mettrons les moyens pour vous accompagner et créer l’éveil chez les jeunes. "

