8ème Rodrigues International Kitesurf Festival : 5 jours intenses en émotion !

Du 26 au 30 juillet, l'île de Rodrigues s'est parée de ses plus belles couleurs pour accueillir la 8ème édition du Rodrigues International Kitesurf Festival. Cet événement très attendu tant par les Rodriguais que par les amateurs de kitesurf des îles de l'océan Indien et du monde entier a été couronné de succès, réalisant ainsi toutes les promesses faites depuis son annonce en grande pompe dès le mois de février. Par Laura Samoisy - Publié le Lundi 31 Juillet 2023 à 17:23

Anse Mourouk, lieu emblématique de l'île pour le kitesurf, était en fête et a vu ses cieux s'illuminer de multiples cerfs-volants de différentes couleurs, ajoutant une touche de magie à l'atmosphère rodriguaise. Les champions invités pour cette édition étaient à la hauteur de l'événement, avec Jalou Langeree, la Néerlandaise trois fois championne du monde, et Louka Pitot, quadruple champion de France, en tant que marraine et parrain du festival, accompagnés de la talentueuse Suédoise Catharina Edin, doublement primée au classement mondial de kitesurf.



Outre les compétitions de kitesurf, l'édition de cette année avait une dimension écologique marquée avec le thème "Go Green." Une exposition dédiée à la préservation de l'environnement a été organisée tout au long du festival, mettant en avant les efforts des organisations non gouvernementales de l'île telles que Shoals, Sempa, Sore, Mauritian Wildlife et Rodclean. Même Son Excellence Victor Henry Jardine, Ambassadeur des États-Unis à Maurice, a fait le déplacement en compagnie de sa femme Kathleen et de son fils Thomas pour apporter un soutien potentiel du gouvernement américain aux ONG présentes à Rodrigues dans leur mission de protection de l'écosystème.



L'aspect culturel n'a pas été en reste, car plusieurs soirées animées ont rythmé la fin des compétitions. La grande cérémonie de remise des prix s'est déroulée hier soir, récompensant les athlètes qui se sont illustrés lors du Mini Raid, du Grand Raid, de la Grande Descente, entre autres. Pour clôturer en beauté cette huitième édition, un concert haut en couleur a enflammé le public, laissant ainsi des souvenirs mémorables à tous les participants.



Alors que la ferveur et l'excitation du festival se sont apaisées, l'attente de la prochaine édition commence déjà. Et le thème a déjà été révélé : "Be Smart, Go Green". Cette perspective souligne l'engagement continu du festival en faveur de l'écologie et de la préservation de l'environnement, faisant du Rodrigues International Kitesurf Festival bien plus qu'un simple événement sportif, mais également une véritable vitrine de la conscience environnementale et culturelle de cette magnifique île de l'océan Indien.