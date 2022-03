8ème Festival de l’Océan : Laissez libre cours à votre créativité !

Pour la 8ème édition du Festival de l’Océan, l’Office de Tourisme de l’Ouest, Sciences Réunion et la Réserve Naturelle Marine sont heureux d’annoncer l’ouverture du concours dessins et du concours photos/vidéos.



Concernant le concours dessins, le thème est « Poisson Rébus » ! Le but est de dessiner un poisson de La Réunion avec un élément permettant de le distinguer. Seuls les enfants de 6 à 14 ans peuvent concourir, en candidat libre ou avec leur classe, et laisser place à leur imagination débordante…



La date limite de remise est le 25 avril 2022.



3 prix seront décernés :

– le prix de l’Affiche dont le dessin gagnant sera utilisé pour le visuel de la 8ème édition du festival,

– le prix École Primaire

– le prix Collège. Chaque enfant se verra remettre un magnifique lot pour lui et sa famille.



Pour le concours photos/vidéos, tout le monde est invité à participer ! Pour les photos, il est nécessaire de réaliser une série de photos : une ambiance, une macrophotographie, un portrait de poisson et une photo libre. C’est la cohérence des photos qui sera jugée.



Pour les vidéos, il y a 2 catégories possibles, un thème libre ou « Mon corail, mon trésor ».



Vous avez jusqu’au 17 juin 2022 pour rendre vos oeuvres.



3 prix seront également remis : la Baleine d’Or, d’Argent et de Bronze en plus de nuitées dans des hébergements de qualité et d’autres belles surprises.



Toutes les oeuvres seront présentées lors des soirées de projection du festival et pourront être exposées.



Retrouvez les règlements et bulletins d’inscription sur le site de l’Office de Tourisme de l’Ouest : https://bit.ly/3MXU9rL.



Photo : Baleine d’or de l’édition 2021 du Festival de l’Océan – Cédric PENEAU