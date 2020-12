A la Une . 860 000 personnes vivent à La Réunion au 1er janvier 2020

L’Insee vient de faire paraitre son bilan démographique. En moyenne, le nombre d’habitants a augmenté de 0,5 % par an entre 2010 et 2020 pour atteindre les 860 000 habitants au 1er janvier 2020. Un rythme de croissance supérieur à celui de la métropole ( + 0,3 %). Par Christelle Boyer - Publié le Samedi 5 Décembre 2020 à 14:55 | Lu 259 fois





L’espérance de vie augmente également. 78,5 ans chez les hommes; 84,7 ans chez les femmes. En métropole, elle est de 79,8 ans pour les hommes et de 85,7 ans pour les femmes.



La mortalité infantile reste élevée dans notre département. En 2019, 6,6 décès ont été comptabilisés pour 1000 enfants nés vivants. En France hexagonale, elle est de 3,6 pour 1000.



Le nombre de décès augmente légèrement par rapport à la même période de 2019 (+ 88 décès, soit + 2,6 %). Mais cette hausse est nettement inférieure à celle constatée en métropole (+ 10 %) et résulte principalement du vieillissement de la population.



Exceptionnellement, pendant la pandémie de la Covid-19, l’Insee diffuse régulièrement le nombre de décès (toutes causes confondues) par jour et par région et département est à retrouver

Le solde naturel, différence entre les naissances et les décès, reste le moteur de la croissance démographique. Il baisse en 2019 sous l’effet conjugué d’un recul des naissances (13 200 en 2019) et d’une légère hausse des décès (5 100). La fécondité reste élevée et nettement supérieure à celle de la métropole (2,38 enfants par femme contre 1,84).L’espérance de vie augmente également. 78,5 ans chez les hommes; 84,7 ans chez les femmes. En métropole, elle est de 79,8 ans pour les hommes et de 85,7 ans pour les femmes.La mortalité infantile reste élevée dans notre département. En 2019, 6,6 décès ont été comptabilisés pour 1000 enfants nés vivants. En France hexagonale, elle est de 3,6 pour 1000.Le nombre de décès augmente légèrement par rapport à la même période de 2019 (+ 88 décès, soit + 2,6 %). Mais cette hausse est nettement inférieure à celle constatée en métropole (+ 10 %) et résulte principalement du vieillissement de la population.Exceptionnellement, pendant la pandémie de la Covid-19, l’Insee diffuse régulièrement le nombre de décès (toutes causes confondues) par jour et par région et département est à retrouver ici.





Publicité Publicité