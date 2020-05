A la Une . 86 millions d'euros pour la relance d'Air Austral Avec la crise du coronavirus, la compagnie régionale fait face à une réduction de près de 95 % de son activité par rapport à son programme initial sur les mois d’avril et de mai, assortie d’une perte de chiffre d’affaires. Pour son redémarrage, Air Austral a obtenu le soutien de la Sematra, son actionnaire de référence, et des institutions bancaires pour un montant de 86 millions d'euros. Par A.D - Publié le Vendredi 15 Mai 2020 à 09:24 | Lu 422 fois

Les parties ont trouvé les voies d’un accord de financement pour accompagner Air Austral et comprenant : Un prêt d’actionnaire de la SEMATRA, d’un montant de 30 millions d’euros, apportés en compte courant d’associés et un Prêt Garanti par l’État français ("PGE") d’un montant de 56 millions d’euros octroyé par 3 banques à Air Austral, bénéficiant d’une garantie de l’État.



"Ces soutiens vitaux vont permettre à Air Austral de faire face à cette crise inouïe et de poursuivre sa route, avec la détermination et la mobilisation de ses équipes. Pour autant, le contexte très évolutif nous conduit à une extrême vigilance. Il fait et fera l’objet d’un suivi rigoureux et permanent de la compagnie qui s’est d’ores et déjà organisée autour d’une task force est d’ores et déjà dont l’objectif est d’assurer son adaptabilité à tout changement de contexte", a commenté Marie Joseph Malé , président directeur général d’Air Austral.



Selon le scénario établi pour les mois à venir à partir des différentes analyses d’experts, l'impact de la crise restera fort sur l’activité de la compagnie, prévue très en retrait jusqu’en juillet, et laisse présager une haute saison au ralenti et un retour progressif à la normale d’ici à la fin de l’année 2020.