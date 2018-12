852 900 habitants au 1er janvier 2016 à La Réunion

L’Insee vient de publier les chiffres des dernières populations légales. Au 1er janvier 2016, 852 924 personnes résident à La Réunion. La population progresse de 0,6 % par an depuis 2011, plus vite qu’en France métropolitaine (+ 0,4 %). Les habitants de La Réunion représentent ainsi 1,3 % de la population française. L’île se classe au 25e rang des départements français les plus peuplés.



De 2011 à 2016, la population augmente de 24 300 personnes, soit 4 870 habitants de plus en moyenne par an. Si le solde naturel est toujours marqué par un excédent des naissances sur les décès (+ 1,2 % par an), le solde migratoire est davantage caractérisé par des départs plus fréquents que les arrivées, note l’Institut national de la statistique et des études économiques.



Le rythme de croissance ralentit dans la majorité des communes. " L’Ouest est la microrégion où la croissance est la plus faible entre 2011 et 2016, avec un ralentissement plus marqué qu’ailleurs".



Au Nord, le ralentissement est modéré par rapport à 2006-2011. "Sainte- Marie contribue le plus à la croissance démographique du Nord. En effet, de nombreux logements y ont été construits".



À l’Est et au Sud même si la situation est plus contrastée selon les communes, la croissance démographique est plus faible entre 2011 et 2016 . " Saint-André et Saint-Louis sont particulièrement concernées avec des croissances démographiques respectivement divisées par 6 et 4, ainsi que Saint- Pierre et Le Tampon à un degré moindre".



À l’inverse, la dynamique démographique reste forte à La Plaine des Palmistes, L’Entre-Deux, Bras-Panon, Les Avirons et Saint-Benoît.