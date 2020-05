850 000 masques livrés à La Réunion

C’est le préfet lui-même qui a accueilli la précieuse cargaison. Les masques doivent servir à préparer le déconfinement de lundi prochain. La cargaison comprend des masques jetables et d’autres en tissus. En tout, 850 000 pièces ont été livrés par le gouvernement à La Réunion.



Ces masques vont servir à remplir trois objectifs. Une partie de la cargaison va servir à doter le rectorat pour la rentrée scolaire. Une autre part va servir à équiper les agents de l’État et la dernière ira en direction des plus vulnérables.



Pour la réception de ces stocks, Jacques Billant était accompagné de Guillaume Branlat, le président du directoire de l’aéroport Roland Garros, de Patrick Vernet, le directeur régional des douanes et des droits indirects et de Lionel Montocchio, directeur de la sécurité de l’aviation civile. Une partie de ces masques va être directement envoyée à Mayotte dans le cadre du pont aérien entre les deux îles.