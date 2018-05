85 agents de la mairie médaillés

Ce samedi 5 mai à la SPL Tamarun, 85 agents de la commune de Saint-Paul ont été décorés de la médaille du travail en présence du Maire Joseph Sinimalé et des élus municipaux à savoir Jean Marc Aure, Alex Pota, Patrick Dorla et Kelly Bima.De nombreux services de la Mairie représentant pratiquement tous les Pôles étaient concernés, comptant 42 médailles d’argent (20 ans d’ancienneté), 24 médailles de vermeil (30 années de service) et 19 médailles d’or (35 ans d’activité au moins)