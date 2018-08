85 Saint-Paulois en Parcours Emploi Compétence au sein de la restauration scolaire

Pour s’imprégner des droits et obligations des agents œuvrant en collectivité territoriale, le personnel en Parcours Emploi Compétence (PEC) de Saint-Paul amené à travailler à la restauration scolaire de la commune avait rendez-vous pour une matinée d’informations ce lundi 13 août 2018.



Fruit d’une étroite collaboration entre la Ville de Saint-Paul qui a transmis des demandes de postulants, et Pôle Emploi qui a assuré la sélection, la Commune de Saint-Paul va positionner 85 Saint-Paulois dans un Parcours Emploi Compétence (PEC), en restauration pour l’année scolaire qui s’avance. Comme les personnels faisant fonction d’Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) quelques jours auparavant, ceux amenés à travailler à la restauration scolaire ont donc profité d’une matinée d’information ce lundi.



« Chacun connaît mon attachement pour l’école et mon souci de l’avenir des jeunes Saint-Paulois. Nous devons tout mettre en œuvre pour la réussite scolaire des enfants », souligne le Maire, Joseph Sinimalé. « Je souhaite que la rentrée et l’année scolaires se déroulent bien. Il nous faut agir efficacement pour donner pleine satisfaction aux parents et à leurs enfants ».



Au-delà des exigences évoquées, du travail en collectivité territoriale, et surtout auprès des enfants, les personnels en PEC bénéficient ainsi d’une formation professionnelle pratique pendant l’année scolaire et d’un suivi assidu durant leur parcours. « Cette collaboration avec la Ville de Saint-Paul nous permettra d’identifier les compétences des uns et des autres, et de les orienter, à l’issue de leur contrat, vers des entreprises qui recrutent », précise Bénila De Boisvilliers, responsable d’équipe, représentante de Pôle Emploi Savanna/Éperon.



« Notre objectif conjugué à la volonté communale, est bien d’aller au-delà du PEC, vers une insertion durable du public concerné ». Les points d’évaluation seront effectués un mois après le début du contrat, à mi-parcours et en fin de parcours.