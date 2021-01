835 pieds de zamal saisis à la Ravine des Cabris

[Démantèlement d’un trafic de stupéfiants]

Découverte d’un site de culture de « zamal »

Le 19 janvier 2021, les policiers alertés par l’existence d’une plantation de cannabis visible depuis la rue dans le jardin d’une maison se rendaient dans le secteur de la Ravine des cabris.

Sur place, ils constataient la présence de 2 plantations distinctes de pieds de zamal dépassant les 3,50 mètres de hauteur et interpellaient un homme âgé de 62 ans.

Ce dernier inconnu des services de police, était placé en garde à vue.

Lors de la perquisition, 835 pieds étaient arrachés pour un poids de 421 kg et la somme de 455 euros en espèce était également saisie.

Le mis en cause reconnaissait avoir planté lui -même les pieds et indiquait avoir été dépassé par la croissance rapide de ses cultures bénéficiant d’un climat local favorable.

Sur cinq ans, l’intéressé reconnaissait avoir bénéficié d’une somme de 8 000 à 10 000 euros, produit de ses ventes lors des " batay coqs " .

L'essentiel de l'argent aurait servi à payer des arriérés d'impôts...

Suites judiciaires :

Le mis en cause était déféré, et écopait d'un an de prison avec sursis et 3000 euros d'amende dont 2500 avec sursis.