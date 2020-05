Société 81 dépôts sauvages photographiés cette semaine, en pleine épidémie de dengue Par Aurélie Hoarau - Publié le Samedi 9 Mai 2020 à 18:59 | Lu 244 fois





"Plus de 1000 cas de dengue par semaine et la population ne prend pas conscience de la situation", s'agace Jacques Aulet, à l'initiative de ce compte-rendu. Il en profite pour rappeler les gestes essentiels, à savoir "respecter les calendriers de collecte car les dépôts qu'ils soient d'encombrant ou de déchets verts sont des nids fantastiques pour les vecteurs de la dengue", ainsi que "vider les points d'eau dans les cours".



Liste des communes impactées par la traque cette semaine :

Saint-Pierre : 33

Le Tampon : 21

Saint-Louis : 9

Saint-Paul : 8

La Possession : 4

Saint-Joseph : 2

Salazie : 1

Saint-Benoît : 1

La Plaine des Palmistes : 1

Saint-Leu : 1

Total : 81 Ce sont 81 dépôts sauvages qui ont été photographiés et envoyés au site Band Cochon cette semaine. Et ce alors que l'épidémie de dengue prend de l'ampleur sur notre territoire, déjà touché par le Covid-19."Plus de 1000 cas de dengue par semaine et la population ne prend pas conscience de la situation", s'agace Jacques Aulet, à l'initiative de ce compte-rendu. Il en profite pour rappeler les gestes essentiels, à savoir "respecter les calendriers de collecte car les dépôts qu'ils soient d'encombrant ou de déchets verts sont des nids fantastiques pour les vecteurs de la dengue", ainsi que "vider les points d'eau dans les cours".Saint-Pierre : 33Le Tampon : 21Saint-Louis : 9Saint-Paul : 8La Possession : 4Saint-Joseph : 2Salazie : 1Saint-Benoît : 1La Plaine des Palmistes : 1Saint-Leu : 1