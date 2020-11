A la Une . 800 kilos de drogues dures saisis dans l'océan Indien

Le bâtiment militaire Le Floréal a réalisé une opération de contrôle dans le Nord de l'océan Indien cette semaine qui a permis de mettre la main sur 450 kilos de méthamphétamines et de 360 kilos d'héroïne à bord d'un bateau. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 20 Novembre 2020 à 12:37 | Lu 1041 fois

C'est dans le Nord de l'océan Indien que Le Floréal a intercepté un boutre (navire traditionnel arabe) dans le Nord de l'océan Indien le mercredi 18 novembre.



L'opération de sécurisation et de fouille dure 11 heures et permet la découverte de 800 kilos de drogues dures, de la méthamphétamine et de l'héroïne.



C'est une deuxième saisie impressionnante quelques jours après avoir découvert 1,6 tonne de haschich dans un autre boutre en haute mer.





