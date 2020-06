Société 800 kg de déchets ramassés par des bénévoles sur le bord de mer dionysien

Une opération de nettoyage menée par l'association Project Rescue Ocean Réunion a permis de débarrasser le littoral dionysien de 800 kg de déchets. Publié le Mardi 30 Juin 2020

Le bord de mer avait bien besoin d'un coup de propre... Ce dimanche, ce sont pas moins de 800 kg de déchets qui ont été ramassés sur le littoral dionysien lors d'une opération initiée par l'association Project Rescue Ocean Réunion, en collaboration avec la Cinor.



Des bouteilles en plastique, une valise, des batteries de voiture... autant d'objets qui n'ont normalement rien à faire dans la nature, et qui pourtant salissent et polluent notre environnement à cause de comportements d'incivilité.



"Un déchet jeté sur terre finira a coup sûr dans la mer", fait remarquer Benoît Barbotin, ambassadeur de l’antenne Project Rescue Ocean Réunion. "On retrouve des déchets sur les plages à la vue de tous, comme par exemple des déchets ménagers, mais ils sont également présents à plus d’une dizaine de kilomètres des côtes, et jusqu’à 40 mètres de profondeur. Et pire encore, des fragments de plastique flottent en suspension, et peuvent être ingérés par les espèces marines". Et terminer leur course dans nos assiettes...



"Le but est vraiment de sensibiliser les gens et surtout les enfants sur le danger des déchets. Un enfant sensibilisé sera un adulte responsable", précise le bénévole, qui espère que les bons réflexes s'ancrent enfin dans toutes les mentalités. "Surtout ne pas jeter les déchets dans la nature et penser au recyclage du plastique, voire éviter le plastique", rappelle-t-il les consignes élémentaires. Le recyclage ayant ses limites, le meilleur déchet est tout simplement celui que l'on ne produit pas.



