A la Une .. 800.000 pass sanitaires désactivés samedi prochain dans toute la France

Samedi 15 janvier, la mise en application des nouvelles règles sanitaires va priver 800.000 Français de pass sanitaire. Ces derniers n’auront pas fait leur 3e dose dans les temps impartis. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 13 Janvier 2022 à 12:14





Pour rappel, à l’origine, la 3e dose avait été fixée à 6 mois minimum après la 2e, avant d’être abaissée à 5 mois. Le 17 décembre dernier, Jean Castex avait annoncé que la 3e injection était ouverte à compter de 4 mois. Le 27 décembre, le rappel était fixé à 3 mois minimum (et 7 maximum) dès le lendemain. La date butoir pour la population a été fixée au 15 janvier.



Cela ne signifie pas que le rappel doit forcément avoir été fait avant cette date. Le 15 janvier correspond à l'entrée en vigueur du mécanisme : à compter de samedi, le pass sera désactivé pour ceux qui n'ont pas reçu la dose de rappel 7 mois après la dernière injection.



A partir du 15 février, les délais changeront à nouveau. À compter de cette date, il faudra effectuer son rappel au maximum quatre mois (et non plus sept), après sa deuxième dose, pour prolonger la validité du passeport. Tous ceux qui ne seront plus dans les clous lundi verront leur pass sanitaire désactivé.



Pour savoir quand vous devez recevoir votre dose de rappel et la date de validité de votre pass sanitaire, un service a été mis en place par l'assurance maladie : Mon rappel Vaccin Covid



