80 personnes de 17 pays différents reçoivent la nationalité française

"Cette cérémonie de naturalisation est un moment important pour chacune et chacun d’entre vous et pour notre pays, la France, puisqu’il marque votre appartenance, désormais, à notre communauté nationale. C’est pourquoi j’ai voulu donner de la solennité à cette cérémonie. Aujourd’hui est pour vous l’aboutissement d’un parcours qui a débuté avec votre arrivée sur le sol français : certains pour y trouver du travail ou y faire des études, d’autres pour y fuir la guerre ou l’oppression, d’autres encore pour des raisons plus privées. Vous auriez pu continuer à garder votre statut d’étranger vivant régulièrement sur notre sol mais vous avez choisi une autre voie, celle de devenir français. C’est une belle et grande décision. C’est une décision grave, une décision qui témoigne d’une volonté profonde de rejoindre notre communauté nationale en adhérant à son mode d’existence et à ses lois. C’est un acte essentiel de votre vie qui vous engage, vous-même, vos enfants et les générations qui suivront", a déclaré le préfet de la Réunion à l'entame de son allocution lors de cette cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française.



Jacques Billant a ensuite rappelé aux nouveaux titulaires de la nationalité française la devise de leur pays d'accueil : "Liberté, égalité, fraternité : Cette devise de la République est désormais la vôtre. Dans un monde de plus en plus soumis à la violence, à la misère et à la souffrance, cette devise prend tout son sens. Ensemble, nous devons la servir, la protéger et la faire grandir, tout faire pour répandre cette devise autour de la terre comme rêvaient de le faire ceux qui l’ont imaginée, en 1789, en même temps qu’ils proclamaient la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen..."