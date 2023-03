A la Une . 80 cyclistes mobilisés contre le cancer colorectal

Par LG - Publié le Samedi 4 Mars 2023 à 16:28





Deux cyclo-parcours étaient proposés pour tous les publics, en vélo à assistance électrique ou vélo de route. Les plus sportifs ont réalisé une boucle de 50 Km entre Etang-salé et l’Hermitage. Les familles ont parcouru 10 km entre le front de mer et la forêt d’Etang-Salé.



Les partenaires organisateurs : le CRCDC (centre régional de coordination de dépistage des cancers), la CGSS prévention, Oncorun, la SGOI (société de gastro-entérologie de l’océan indien) et Clinifutur, ont animé des stands d’informations.



Les cyclistes et le public de passage ont pu visiter Léon le colon géant, réaliser un check-up individuel sur leur parcours santé dans le cadre de la prévention du cancer du côlon et (re)découvrir le mode d’emploi du test de dépistage.



3 infos clés :



1. S’il est détecté tôt, le cancer du côlon, ou cancer colorectal, se guérit dans 9 cas sur 10



2. Dépister le cancer colorectal est facile grâce au test immunologique. Il s’adresse aux femmes et aux hommes âgés de 50 à 74 ans, invités par un courrier du Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers.



3. Réalisez vous-même votre test de dépistage du cancer colorectal > simple, rapide à faire à la maison, pris en charge à 100% par l’Assurance maladie. Vous pouvez vous le procurer auprès de votre médecin, pharmacien, sur Internet, ou en contactant le Centre des Dépistages.



Encore plus de détails ici Plus de 80 personnes ont participé à la 1ère édition des "balades bleues" ce samedi 4 mars 2023 à Etang-Salé, dans le cadre des actions MARS BLEU, mois consacré à la sensibilisation au dépistage du cancer colorectal.Deux cyclo-parcours étaient proposés pour tous les publics, en vélo à assistance électrique ou vélo de route. Les plus sportifs ont réalisé une boucle de 50 Km entre Etang-salé et l’Hermitage. Les familles ont parcouru 10 km entre le front de mer et la forêt d’Etang-Salé.Les partenaires organisateurs : le CRCDC (centre régional de coordination de dépistage des cancers), la CGSS prévention, Oncorun, la SGOI (société de gastro-entérologie de l’océan indien) et Clinifutur, ont animé des stands d’informations.Les cyclistes et le public de passage ont pu visiter Léon le colon géant, réaliser un check-up individuel sur leur parcours santé dans le cadre de la prévention du cancer du côlon et (re)découvrir le mode d’emploi du test de dépistage.1. S’il est détecté tôt, le cancer du côlon, ou cancer colorectal, se guérit dans 9 cas sur 102. Dépister le cancer colorectal est facile grâce au test immunologique. Il s’adresse aux femmes et aux hommes âgés de 50 à 74 ans, invités par un courrier du Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers.3. Réalisez vous-même votre test de dépistage du cancer colorectal > simple, rapide à faire à la maison, pris en charge à 100% par l’Assurance maladie. Vous pouvez vous le procurer auprès de votre médecin, pharmacien, sur Internet, ou en contactant le Centre des Dépistages.