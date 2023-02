80 coups de couteau mortels à Mélanie : Le Youtubeur "coach en séduction" condamné à la perpétuité

Mercredi 25 janvier, la cour d’assises de Versailles a condamné Mickaël Philétas pour le meurtre de Mélanie, son ex-petite amie, à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une période de sûreté de dix-huit ans.



En 2020 à Ecquevilly, dans les Yvelines, l’homme de 41 ans a tué son ex-petite amie de 80 coups de couteau avant de s’en prendre à la sœur et au nouveau compagnon de cette dernière. Le couple a également été victime de plusieurs coups de couteau.



L’avocate générale, Marine Montauzou, avait avancé que la préméditation ne faisait « aucun doute ». Evoquant « une haine homicidaire a l’égard des femmes », elle n’avait pas manqué de rappeler l’existence d’une vidéo de Mickaël Philétas intitulée « Comment dézinguer une ex ». Les expertises psychiatriques de l’accusé, présentées à l’audience, mardi, ont évoqué une faible capacité d’empathie et d’autocritique.