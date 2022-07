80 apprentis reçoivent leur diplôme au Centre Réunionnais d’Entreprise Educative (CREE)

Ce vendredi 22 juillet, le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN a participé à la remise des diplômes au CREE (Centre Réunionnais d’Entreprise Éducative) en plein coeur de Saint-Paul. 80 étudiants ont décroché leur CAP cuisine et CAP Commercialisation et service en hôtel, café et restaurant. Il s’agit de la seconde promotion depuis que le CREE est devenu CFA, Centre de Formation des Apprentis, depuis le 1er janvier 2020.



“Il vous a fallu plus de courage que d’autres. C’est d’autant plus dur quand on part de loin, mais le mérite est encore plus beau”, confie avec émotion Julien LHUISSIER, directeur adjoint du CREE Formation, aux 80 apprenants. Ce vendredi 22 juillet, ils s’apprêtent à recevoir leur diplôme de fin d’année, en présence du maire de Saint-Paul Emmanuel SÉRAPHIN. “Je salue le travail réalisé par le CREE durant plus de 30 ans pour les jeunes réunionnais”, commence le premier magistrat aux côtés de l’équipe pédagogique et de Kevin MINATCHY, parrain de la promotion et chef exécutif du groupe Dina Morgabine. Depuis 30 ans, le CREE accompagne les jeunes réunionnais âgés entre 16 et 26 ans dans leur parcours professionnel. En facilitant et en favorisant leur insertion grâce à des contrats d’apprentissage, des formations en alternance dans les hôtels, les restaurants, les cafés…



Ce vendredi, ils étaient 80 apprentis à avoir décroché avec succès leur CAP cuisine et CAP Commercialisation et service en hôtel, café et restaurant. Avec d’excellentes notes au terme de cette année “18,57/20 pour la major de promotion CAP Commercialisation et service en hôtel café et restaurant. Mes félicitations donc à Nancy Grondin qui est actuellement en métropole. Félicitations également à Zoé FRUCHART qui obtient 15,80 de moyenne pour son CAP Commercialisation et service et Steve MOUTOUSSAMY pour son CAP Cuisine obtenu avec 15,57 de moyenne ! ” précise Emmanuel SÉRAPHIN tout en encourageant la jeunesse à découvrir de nouveaux horizons, de prendre des responsabilités. Une véritable épreuve initiatique pour ces apprentis, qui seront, pour beaucoup sur le marché du travail dans quelques jours. Mais… ils ne devraient pas y rester longtemps!



Dans ce secteur d’activités, où les métiers sont sous tension, on peut dire que ces diplômés sont des denrées rare pour les recruteurs ! À La Réunion comme en métropole, le secteur de l’hôtellerie et de la restauration est dynamique. Il offre de nombreux débouchés et de multiples opportunités. En effet, près de 80 % des diplômés se voient proposés un CDI à l’issue de leurs études. C’est dire si c’est un domaine d’activités qui a le vent en poupe, et qui a su se maintenir et se réinventer, malgré la crise sanitaire ! Et quand bien même, certains apprentis n’ont pas pu décrocher ce précieux sésame “Il ne faut pas baisser les bras, rester sur un échec. Il faut s’accrocher pour réaliser ses rêves”, assure Kevin MINATCHY, jeune parrain de la promotion avec un parcours professionnel qui en fait rêver plus d’un(e)…



En plus de leur diplôme, certains élèves se sont vus récompenser pour leurs aptitudes : maîtrise des règles de l’hygiène, esprit d’équipe… Avant de clôturer la cérémonie, le Centre Réunionnais d’Entreprise Éducative a remis à deux formateurs, la Médaille d’honneur du travail. Une récompense qui vient saluer 20 années de service pour Jean-Éric FRANÇOISE et Henri-Claude HUET.