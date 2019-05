80.000 barquettes servies chaque jour à La Réunion: Un marathon zéro déchet lancé ce samedi

Chaque année, 100 milliards d’unités d’emballages plastiques jetables sont consommés en France, générant toujours plus de déchets et un gaspillage considérable des ressources. À

La Réunion, environ 80 000 barquettes sont écoulées chaque jour. Un chiffre édifiant.



Pour lutter contre ce fléau, Zéro Waste France

et ses groupes locaux se mobilisent dans toute la France du 18 au 26 mai avec l'opération "Mon commerçant Zéro déchet". Objectif : engager le plus de commerçants possible à accepter les contenants réutilisables des clients.Sur notre île, l’opération est conduite par Zéro Déchet La Réunion Pour généraliser un maximum ces bonnes pratiques, les citoyens sont invités à rejoindre l'initiative et à s'impliquer en allant démarcher les commerçants, dotés d'un kit de sensibilisation fourni par l'association.