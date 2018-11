8 mois de prison pour les voleurs de BMW

Quatre voleurs de la concession BMW du Port comparaissaient au tribunal de Champ Fleuris ce matin. Les hommes âgés entre 18 et 30 ans ont été pris en flagrant délit dimanche soir, alors qu’ils roulaient à trois sur un scooter dérobé plus tôt. Les voleurs ont pénétré le bâtiment après qu’une dizaine d’individus aient découpé le rideau métallique de la concession à la meuleuse. Une cinquième personne mineure a été interpellée et comparaît devant le tribunal pour enfants. Poursuivis pour vol par effraction et en réunion, trois d’entre eux ont été condamnés à 8 mois de prison avec maintien en détention, le quatrième, simple spectateur a été relaxé. La prise d’assaut de la concession a eu lieu alors que Peugeot était en proie aux flammes à quelques mètres de là.