8 mois après, elle attend toujours le remboursement de son billet d’avion

Une Saint-Andréenne avait acheté un billet d’avion pour que sa nièce vienne en vacances sur l’île en avril. Le voyage ayant été annulé à cause du confinement, elle tente de se faire rembourser le billet d’avion. Malheureusement pour elle, l’agence de voyage et la compagnie se renvoient la balle depuis et son dossier n’avance pas. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 10 Décembre 2020 à 15:38 | Lu 771 fois

"Depuis le mois d’avril, c’est un combat permanent pour se faire rembourser", regrette Carole*. En avril dernier, sa nièce devait venir à La Réunion pour des vacances, mais le voyage a été annulé en raison du confinement national.



Suite à l’annulation des vols, l’agence de voyage Transcontinents a contacté Carole pour modifier la date du billet d’avion.



Carole leur a répondu que sa nièce ne pouvant plus venir à La Réunion en raison de la reprise de ses études, elle préférait un remboursement.



L’agence de voyage lui a indiqué que le billet n’était pas remboursable et qu'elle ne pouvait donc bénéficier que d'un avoir d’une durée d’un an.







Un avoir uniquement disponible sur la même compagnie aérienne, Corsair, ce qui n’arrange pas Carole puisque celle-ci ne dessert pas Bordeaux où elle se rend habituellement.



L’agence de voyage indique à Carole que c’est à Corsair d’effectuer le remboursement, l’agence de voyage n’étant que mandataire de cette dernière.





Après s’être tournée vers Corsair mais n’obtenant aucune réponse, Carole a décidé de les contacter via les commentaires sur Google. La compagnie lui a répondu de se tourner vers l’agence qui lui a vendu le billet.





Excédée, Carole menace d’avertir la justice et les médias pour clarifier sa situation. L’agence de voyage lui répond que les billets émis avec un bon de continuité territoriale ne sont pas remboursables. Or, Carole n’a jamais utilisé ces bons.



En décembre, elle fini par s’adresser à Corsair France. Celle-ci répond n’avoir jamais été contactée par Transcontinents à ce sujet. L’agence de voyage affirme en effet que la demande de remboursement a été faite auprès de l’antenne locale.







"J’ai l’impression qu’ils se moquent bien de moi. Ils ne font rien pour leurs clients. Ils répondent 'en foutant'. C’est choquant. Le pire, c’est que je reçois toujours leur publicité où il est inscrit "volez en toute sérénité". Si ce n’est pas ironique", s’énerve-t-elle. Carole promet de ne rien lâcher.



Ce qui dit la règlementation



D’après le règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ; art. 5, 7 et 8, les compagnies aériennes doivent rembourser un billet d’avion pour vol annulé. Le remboursement par bons d’achat est d'ailleurs illégal.



Toutefois, pour éviter aux professionnels du tourisme de se retrouver dans une situation désastreuse, le gouvernement a publié l’ordonnance no 2020-315 du 25 mars 2020 permettant de proposer des avoirs en cas de vol annulé. Les clients ne sont toutefois pas tenus de l’accepter. Cette mesure a pris fin le 15 septembre.



Cependant, contrairement à une annulation en temps normal, les remboursement dus au confinement ne donnent pas droit à une indemnisation complémentaire.



*Prénom d'emprunt





