8 migrants clandestins sri-lankais arrêtés sur un bateau au large de la Réunion

Les Sri-Lankais ont ensuite été remis aux services de police aux frontières.



Ils auraient manifesté l'intention de demander l'asile.



En septembre dernier, la marine sri-lankaise avait arrêté un chalutier en route vers la Réunion, qui contenait 90 passagers clandestins.



Derrière l'image de carte postale avec des plages de sable blanc et des cocotiers, le Sri Lanka est l'un des pays qui bafouent le plus les droits de l'Homme dans le monde. L'ONU se préoccupe régulièrement des atteintes à la liberté de la presse, des violations des droits de l'Homme avec un triste chiffre de 80 000 morts atteint pendant la guerre civile contre les Tigres tamouls, des déportations, des disparitions, etc...

