La grande Une 8 mai : Des cérémonies pour commémorer la Victoire de 1945

À l'occasion de la commémoration de la Victoire des forces alliées sur l'Allemagne nazie et de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, plusieurs cérémonies se dérouleront sur l'île lundi 8 mai. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 8 Mai 2023 à 06:47

Le 8 mai commémore la victoire des forces alliées sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. En effet, après la bataille de Berlin qui se termine le 2 mai 1945 par la victoire soviétique sur les troupes allemandes, le Troisième Reich s'effondre.



Dans un premier temps, c'est le 7 mai 1945 à Reims, où se trouvait le quartier général des forces alliées en Europe occidentale, dirigé par le général américain Eisenhower, qu'est signée la reddition de l'armée allemande. Les combats doivent cesser le 8 mai à 23h01. Les représentants du Haut Commandement allemand signent un nouvel acte de capitulation à Berlin le 8 mai 1945 à 23h01 en présence des représentants de l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS), des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France.



Si cette date marque la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, la guerre se poursuit en Asie, en particulier entre les États-Unis et le Japon. Ce n'est qu'après les bombardements atomiques américains sur Hiroshima (6 août 1945), puis Nagasaki (9 août 1945) et l'attaque soviétique en Mandchourie, que l'empereur Hirohito annonce, le 15 août 1945, la capitulation du Japon. Il s'ensuit la signature de la capitulation japonaise le 2 septembre 1945 en baie de Tokyo, à bord d'un navire de guerre américain. C'est donc cette dernière date qui marque la fin véritable de la Seconde Guerre mondiale.

Plusieurs cérémonies sont organisées à La Réunion pour commémorer la Victoire des forces alliées sur l'Allemagne nazie.



A l'Entre-Deux, la cérémonie se déroulera à partir de 10h45. Les familles et les autorités seront accueillies devant la mairie de l'Entre-Deux. Le programme de la cérémonie débutera à 11h00 par un défilé des autorités pour honorer la mémoire de ceux qui ont combattu pour notre liberté. À 11h05, la levée des couleurs sera effectuée pour symboliser l'attachement à la patrie et aux valeurs de la République. Les allocutions seront prononcées à 11h10, suivies d’un dépôt de gerbes à 11h15.



A l'Etang-Salé, la commémoration se tiendra dès 8h30 à l'église Saint-Dominique, suivie du dépôt de gerbe à 9h30.



A la Possession, le rendez-vous est donné à 11 heures au monument aux morts.



A Saint-Paul, la cérémonie se déroulera à 9 heures au monument aux morts, place de l'Eglise de Saint-Gilles-les-Hauts



À Saint-Denis, le préfet de La Réunion présidera la cérémonie commémorative sur la Place de la Libération, avenue du maréchal de Lattre de Tassigny (Deux Canons, Sainte-Clotilde) à 10h30.