8 mai: Des cérémonies pour commémorer la Victoire de 1945

À l'occasion de la commémoration de la Victoire du 8 mai 1945, une cérémonie avec dépôt de gerbes se déroulera le mardi 8 mai 2018 :



- à 10h30 à la stèle Maréchal de Lattre - place de la libération à Sainte-Clotilde en présence d'Amaury de Saint-Quentin, préfet de la Réunion ;

- à 10h au monument aux morts à Sainte-Suzanne et à 11h au monument aux morts à Sainte-Marie en présence de Frédéric Joram, secrétaire général de la préfecture ;

- à 9h au monument aux morts à Saint-André, à 10h au monument aux morts à Saint-Benoît et à 11h à Sainte-Rose en présence de Christine Geoffroy, sous-préfète de Saint-Benoît ;

- à 11h au monument aux morts place de l'église, à Saint-Gilles les Hauts en présence de Frédéric Carre, sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Paul. Les Anciens Combattants, la population civile et tout spécialement la jeunesse et les élèves des établissements scolaires sont particulièrement conviés à y assister.