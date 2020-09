Revenir à la Rubrique CINOR 8 lauréats pour la 8ème édition du concours de création d'entreprises innovantes A l'occasion du concours de création d'entreprises innovantes de La Réunion, c’est une remise des prix exceptionnelle qui s’est déroulée hier soir dans le Technopole de La Réunion Congress Center sacrant six finalistes -parmi 13- qui ont séduit le jury et ont été primés !

Ils étaient près d'une centaine de personnes sur la plateforme Laval Virtual Green Center et autant à suivre le live sur Youtube à l'occasion de cette finale misant sur un dispositif virtuel dédié, contexte Covid oblige.



Une soirée virtuelle lancée par Daniel RAMSAMY, Président de la Technopole et Jean-Pierre Pothier, représentant de la Région Réunion, Directeur de l’Innovation et du Développement Numérique.



Les treize finalistes ont pu ainsi mettre en lumière leur projet devant un public composé de partenaires et membres du réseau de l’innovation.



Rappelons que 146 candidatures ont été reçues, 65 dossiers analysés et que 13 finalistes ont été retenus.

Le 7 septembre dernier, ils ont ainsi pitché leur projet devant un jury d’experts de la création d’entreprise et de l’innovation et d’entrepreneurs.



Six projets se sont démarqués et ont été retenus pour la grande finale. Des projets dévoilés hier soir lors de la remise des prix.



Un tremplin pour les porteurs de projets d’entreprises Ce concours est destiné à toute personne majeure ayant une idée innovante et souhaitant la concrétiser en créant sa propre société.

“L’innovation, proprement dite, peut concerner un produit, un procédé, un nouveau type de commercialisation ou d’organisation”, rappelle Laurent Gaboriau, directeur de la Technopole.



La Cinor s'est à nouveau félicitée de la réussite d'une édition 2020 dont il est partenaire majeur.

“Depuis la première édition en 2013, le Concours de Création d’Entreprises Innovantes stimule les initiatives de création d’activités innovantes à La Réunion”, se félicite Maurice Gironcel, Président de la Cinor.



“Ce concours fait émerger des projets de startups innovantes, détecte de nouveaux projets pour l’Incubateur Public et de fait il se transforme en tremplin pour les porteurs de projets d’entreprises sur le territoire”.



Partenariat privé et institutionnel Cette action bénéficie cette année encore du soutien institutionnel dans le cadre de ses actions d’animation (Cinor, État, Europe, Région Réunion et CIVIS).

​

De plus en plus entreprises et acteurs locaux s’engagent et portent l’innovation et l’entrepreneuriat local, tels Orange Réunion, TetraNergy, Qualitropic, EDF, l’Ordre des Experts Comptables, la BFCOI, Lizine, HUB Lizine et GTC.



Les lauréats 2020

1er Prix : SAPPY/Nicolas ESPARON; 2è Prix : RESPIRABORD/Véronique POAVIN; 3è Prix : FEELBAT/Jean-Christophe HABOT



Prix spécial:

Prix Espoir : LEVECO GREEN/Ludivine VARAINE;

Prix Transition Énergétique et Solidaire : EYEXPERIENCE/BELGHITH Sheherazade;

Prix Spécial Bioéconomie Tropicale : LEVECO GREEN/Ludivive VARAINE;

Prix Spécial Numérique : GAZPACH.IO/Clément MARIANNE;

Prix Santé et Système Résilients : RESPIRABORD/Véronique POAVIN





Dans la même rubrique : < > Maurice Gironcel : « Néo doit permettre d'améliorer notre qualité de déplacement et de vie » ​Journée de l'Alternance, pari réussi !