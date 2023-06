A la Une . 8 femmes sur 10 déplorent des attitudes et décisions sexistes régulières au travail

Huit femmes sur dix (79%) et près de six hommes sur dix (57%) estiment que les femmes ont déjà été victimes d'attitudes et de de décisions sexistes au travail. C'est ce qui ressort du second baromètre publié jeudi 15 juin par le collectif d'entreprises "Stop au sexisme ordinaire en entreprise" (#StOpE). Un constat qui malheureusement inchangé depuis deux ans "et partagé par toutes les générations", indique le collectif. Par NP - Publié le Mercredi 21 Juin 2023 à 14:14





Cette enquête en ligne, qui s'est déroulée entre le 6 mars et le 15 avril, a permis de recueillir les avis de plus de 90.000 personnes issues de 15 organisations. Le phénomène du sexisme touche toutes les organisations et tous les secteurs d’activité, comme le démontrent les derniers résultats du

Ce sexisme au travail s’exprime par différentes manières, soulève le baromètre publié par le collectif "Stop au sexisme en entreprise". Ainsi, les femmes interrogées disent avoir fait face à des blagues sexistes pour 3/4 d'entre elles et 2/3 pour les hommes. Parmi les remarques les plus déplacées, les femmes salariées font face pour 70% d'entre elles à des propos sur la maternité, qui reste encore considérée comme un "problème pour l'entreprise" quand ce n'est pas un "handicap".



Quatre femmes sur dix ont aussi reçu des compliments sur leur physique ou leur tenue vestimentaire qui les ont mises mal à l'aise. Par ailleurs, elles sont 31% à indiquer avoir été privées d'une promotion et 36% à recevoir une fin de non-recevoir concernant une augmentation salariale ou l'attribution de primes.

Le baromètre nous apprend également que près de 53% des femmes et 32% des hommes estiment que les entreprises ne s'impliquent pas suffisamment dans la lutte contre le sexisme. Un pourcentage encore plus élevé et plus critique vis-à-vis de l'État, coupable selon 60% des femmes et 39% des hommes interrogés.



Malgré un bilan peu reluisant, le baromètre #StOpE émet tout de même quelques points positifs. En effet, la moitié des salariés seraient plus attentive aux propos sexistes. De plus, la part des salariés ayant suivi une formation sur le sexisme au travail a plus que doublé en deux ans parmi les entreprises signataires. Des progrès qui doivent encore être étendus à l’ensemble du marché du travail.