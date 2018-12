8 décembre, marche pour le climat

Pas de moratoire pour le climat !



Pour Europe Écologie, il ne saurait y avoir de justice sociale sans justice environnementale mais c’est un leurre de croire qu’on peut retarder les décisions concernant la seconde : le climat n’attends pas la crise sociale ! N’opposons pas la menace de la fin du monde et la crainte de la fin du mois. Mobilisons-nous dans une démarche constructive et ouverte sur l’avenir.



Le samedi 8 décembre, à l’heure où la Pologne accueille la COP 24, le Collectif Citoyen « Il est encore temps », organise une marche mondiale pour le climat.



Il s’agit d’un mouvement citoyen, non-violent, non partisan, engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il est né le 8 septembre 2018, jour où pour la première fois en France plus 130 000 personnes ont marché pour le climat.



A Saint-Denis, ce rassemblement citoyen aura lieu à partir de 14 h rue du Maréchal Leclerc, partie piétonne, près de la rue de Paris

EELV appelle toutes celles et ceux qui sont sensibilisé-e-s à l’écologie à y participer dans le respect des consignes des organisateurs, notamment le dress code : vert et blanc uniquement.