8 avril : Le défi la Buse ce samedi

Rendez-vous ce samedi pour un jeu sportif entre Saint-Denis et Sainte-Suzanne. "Le challenge nature, défi la Buse", organisé par l'association sportive et culturelle de l'université de la Réunion, propose un parcours en trois temps : Saint-Denis/ Sainte-Suzanne : bike et run, l'équipe de quatre personnes de deux VTT passera par le sentier de Sainte-Suzanne. Deux cycliste et deux coureurs doivent collecter les indices qui leur permettront plus tard d'ouvrir le coffre. Puis Bocage/Niagara : plusieurs épreuves sportives (escalade, trial VTT, tir à l'arc). Les concurrents doivent réussir les épreuves pour obtenir kes six chiffres du code secret grâce aux indices collectés aupravant. Enfin, dernière ligne droite : de Niagara à Bocage, le retour est prévu en canoë-kayak.