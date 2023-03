A la Une . 8 ans d'emprisonnement pour la plus grosse quantité de cocaïne jamais entrée à La Réunion

Décembre 2022, à l'aéroport Roland Garros, un homme de 24 ans originaire de Limoges était interpellé alors qu'il transportait 2.3 kg de cocaïne dans le double fond de sa valise pour une valeur de plus de 340 000 euros. Il vient d'être sévèrement condamné par la cour d'appel. Par IS - Publié le Jeudi 9 Mars 2023 à 17:59





Ce jeudi, la cour d'appel l'a condamné à 8 ans de prison, ce qui avait été requis en première instance et, à nouveau ce matin. Avec ses 15 mentions au casier judiciaire, dont de nombreuses pour des faits de trafic de stupéfiants, Anas Bsiss, 24 ans, pensait entrer sans encombre sur l'île pour livrer la quantité astronomique de 2,269 kg de cocaïne non coupée pour une valeur 340.350€ à La Réunion.Les douaniers avaient décidé de passer son bagage au scanner, ce qui n'avait rien donné car la valise était équipée d'un double fond. Bien emballée, la cocaïne avait été recouverte d'un produit spécial la rendant indétectable aussi bien aux rayons X que par le flair des chiens des stups. Sorti de prison quelques mois plus tôt pour des faits identiques, le jeune homme ayant voyagé deux fois en Guyane avant de venir tenter sa chance dans le département donne très peu d'informations le concernant.Jugé en correctionnelle, le vingtenaire avait écopé de 4 ans de prison , une peine insuffisante pour le parquet qui avait fait appel.Ce jeudi, la cour d'appel l'a condamné à 8 ans de prison, ce qui avait été requis en première instance et, à nouveau ce matin.