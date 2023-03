A la Une . 8.000 euros pour restaurer le minbar de Mayotte

Pour sa rareté, sa qualité artistique et le niveau d’urgence de sa restauration, le minbar, placé sous la responsabilité de l’équipe du musée de Mayotte en 2017 a remporté avec 3.209 suffrages de votants un soutien de 8.000 euros. Par P.J. - Publié le Mardi 28 Mars 2023 à 06:17

Dans le sillage de la campagne "Le Plus Grand Musée de France", lancée par Allianz France aux côtés de la Fondation pour la Sauvegarde de l’Art Français, deux œuvres pour la zone océan Indien (Mayotte et La Réunion) avaient été présélectionnées par le jury. La Fontaine de la Vierge à Saint-Paul a fini avec 2 936 votes derrière le minbar de Mayotte pour 3209 votes, rapporte France Info.

L’œuvre mahoraise bénéficiera ainsi pour sa restauration d'un soutien de 8.000 euros.



Le Musée de Mayotte a toujours mis l’accent sur l’importance symbolique du minbar dans la vie quotidienne du croyant et les pratiques religieuses artistiques de l'île.