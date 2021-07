Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL 7ème édition de “Partir en livre” du 19 au 24 juillet à Saint-Paul

À l’occasion de la 7ème édition de Partir en Livre, le Centre National du Livre (CNL), soutenu par le ministère de la Culture et de la Communication se mobilise autour de cet évènement sur tout le territoire national du 30 juin au 25 juillet 2021. La Ville de Saint-Paul, prend part à cette aventure et invite tout public à partir en livre du 19 au 24 juillet 2021 sur la plage de l’Hermitage-les-Bains (derrière le camping municipal) de 9h à 17h.

Entre plaisir de lire et l’oisiveté du moment, le thème « Mer et Merveilles » s’harmonise pour profiter de cet instant de détente. Promouvoir la lecture auprès des jeunes est l’ambition première de cette action qui se veut être populaire et festive. L’objectif de la Ville est de susciter le plaisir de lire, de conter les histoires et d’amener, au plus près de la population, le livre dans ses diverses formes à travers des contes, origamis, jeux d’écriture, quizz, puzzles, ateliers de dessin…. Une belle invitation pour les petits et grands en quête d’aventures rocambolesques.







