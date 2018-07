7ème circonscription: Qu'est-ce qui les fait donc tous courir ?

Trois représentants du mouvement associatif, pour un siège à l’Assemblée Nationale…Incroyable, mais vrai !



On retrouvera le premier soutenu par une Association conduite par Jean Hugues Ratenon, le second par l’Association "Momon Papa Lélà", et le troisième par l’Association "Petit Cœur" … 3 prétendants d’un même mouvement, pour un siège, avec des nuances d’une bataille du ventre pourrait-on soutenir.



LA VOLONTE DE SE SERVIR OU DE SE SERVIR ?



Mais qu’est-ce qui les fait tous courir ? Il y aura forcément un éparpillement des voix des « sans voix » : Pour quelle finalité ?



Pourtant, il y a une très large majorité des publics défavorisés, qui se montrent prêts à faire confiance à leurs légitimes représentants, et à leur donner, des moyens politiques d’œuvrer en leur faveur.

Un tel scénario conduit inévitablement, à une défaite électorale, au grand dam des publics concernés, contrairement aux espoirs de l’élan militant associatif et populaire, souhaitable.



POURQUOI ? TROUVEZ L’ERREUR !



Evidemment, ce sera difficile de s’y retrouver ; ils ont tous les trois, des points communs comme leurs éventuels adversaires, avec des nuances entre servir et se servir.



Vont-ils se battre pour un siège de à L’Assemblée Nationale ou pour se donner les moyens politiques d’œuvrer pour répondre aux attentes des publics qu’ils représentent ?



Trois militants associatifs à la conquête d’un mandat de Député … Qu’est-ce qui les fait donc courir à leur tour ?

Il m’est difficile de ne pas soulever cette équivoque moralement et politiquement regrettable !