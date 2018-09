A la Une . 7ème circonscription : L'état des lieux des consignes de vote Les candidats du 1er tour sont courtisés par les deux qualifiés du second. Si certains perdants ont d'emblée fermé la porte, d'autres répondent à l'appel des négociations pour faire vivre leur programme au-delà de septembre 2018.

Comment pourrait fonctionner le report de voix au second tour ? Si report de voix il y a… Les deux candidats qualifiés pour le second tour d'élection dimanche 30 septembre ont depuis dimanche soir sorti la calculatrice.



Les onze candidats éliminés dimanche représentent à eux tous 13.182 voix. Mais quel pourrait être le comportement de ces électeurs dimanche prochain ? Entre respect de la consigne édictée par leur candidat favori du 1er tour et appréciation personnelle des enjeux de la circonscription, le choix des électeurs du 1er tour demeure insondable.



Plusieurs candidats ont d’ores et déjà annoncé leur intention pour dimanche dernier. C’est le cas du troisième homme, Aurélien Centon. Avec 3582 électeurs, le candidat sans étiquette représente à lui seul un réservoir électoral important. Mais comme il l’a indiqué dès dimanche dans un moment emprunt d’émotion, il demeure "un homme libre (...) C’est à la population de décider !", avait-il balisé un discours rageur, notamment à l’encontre de ceux qui ont osé mettre en doute la sincérité de sa candidature.



Lui non plus n'a pas donné de consigne de vote. Gilles Leperlier a même déjà ouvert une perspective pour les municipales : "Pour la 7ème circonscription et particulièrement l'Etang-Salé, nous ne sommes qu'au commencement d'une bataille qui va être longue et difficile : celle de la reconquête du territoire par un large rassemblement autour des progressistes. C'est une bataille que je suis déterminé à mener dans les années qui viennent", ambitionne le candidat du PCR.



Quatrième du scrutin, Emmanuel Séraphin laisse planer le doute sur l’éventuelle consigne de vote qu’il délivrera à ses sympathisants. "On se positionnera dans les jours qui viennent", a-t-il promis. "On voit bien que certains candidats se sont positionnés sur des enjeux de société, notamment des carrières", et surtout, il attendait de savoir "où se situent ces candidats ? Dans quel groupe vont-ils siéger ? On attend", déclare le candidat du PLR et sa réserve conséquente de 2241 voix.



Dans le même giron politique, Perceval Gaillard de la France Insoumise ne pouvait que valider le discours qu’il a mené durant la campagne : à savoir un rejet des partis qui occupent à tour de rôle le pouvoir. "Au regard du second tour qui nous est proposé - c’est la même chose que l’année dernière - c’est la droite ou Macron !", annonce-t-il désabusé. "Pour nous c’est bonnet blanc, blanc bonnet, il n’y aura évidemment pas de consigne de vote", a-t-il affirmé. 1137 personnes ont voté pour le candidat de la France Insoumise.



Faire vivre son programme par procuration à l'Assemblée



Sabine Montrouge, suppléante d'Ulrich Quinot, a décidé de trancher ce lundi soir. Elle invite ses 845 électeurs de "se déplacer nombreux" pour "faire barrage aux frères Pierrick et Thierry Robert."



Sans ambiguïté également : le message de Jean-Pierre Marchau. Il a récolté 3,15% des suffrages exprimés, soit 774 voix. il a décidé de ne donner aucune consigne de vote pour le second tour. Le candidat Europe Ecologie les Verts justifie son dégoût en parlant de campagne "instrumentalisée" : "Le deuxième tour opposera donc le candidat du LPA à un politicien qui, après dix ans d’absence, réussit son come-back grâce au soutien de la droite locale réunie. Mais personne n’est dupe (…) les clans politiques locaux ont instrumentalisé cette élection législative en vue des prochaines municipales à Saint Leu et Saint Paul", a-t-il décrypté le scrutin.



Autre candidat courtisé depuis dimanche soir, Jean-François Nativel et son vivier conséquent de 1677 électeurs, n’avait pas encore décidé ce lundi soir de donner une consigne de vote.



Les tractations de ces prochaines heures permettront de décanter les positions des derniers indécis qui profitent de cette dernière exposition d'entre-deux tours pour faire vivre leur programme électoral à travers le futur député de la 7ème circonscription.



Le temps des coups de fil et des rencontres entre qualifiés et candidats défaits se poursuit en coulisses pendant de longues heures encore.



Le rappel des scores des candidats :

