7ème circonscription : Huguette Bello a choisi son candidat... et ce ne sera pas Perceval Gaillard

Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 5 Avril 2022 à 22:12





Si les deux personnalités politiques se connaissent de longue date, le courant était particulièrement bien passé au cours de cette visite de quelques jours.



C'est donc tout naturellement qu'à l'occasion d'une récente rencontre à Paris, le leader le La France Insoumise a décidé de confier à Huguette Bello le soin d'organiser les élections législatives à La Réunion et de décider des investitures.



S'il est des candidatures qui sont évidentes, comme celles de Karine Lebon dans la 2ème ou celle de Jean-Hugues Ratenon dans la 5ème, le candidat officiel de LFI dans la 7ème circonscription (Trois Bassins, Saint-Leu, Etang-Salé et une partie de Saint-Louis) n'a pas encore été annoncé officiellement.



C'est cependant un secret de polichinelle, pour ceux qui sont bien informés, que ce n'est pas Perceval Gaillard, qui avait pourtant porté les couleurs de LFI aux dernières législatives, qu'Huguette Bello choisira cette fois. Elle a déjà son candidat en tête. Et ce n'est pas lui.



Peut-être pour forcer un peu la main à la présidente de Région et en tous les cas pour profiter de cette période de flou avant que le candidat officiel de LFI ne soit annoncé, Perceval Gaillard a pris les devants aujourd'hui en faisant publier



Ce qui fait que quelqu'un qui lit rapidement le communiqué pourrait croire que Perceval Gaillard bénéficie du soutien du président de La France Insoumise.



