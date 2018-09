7ème circonscription : Aline Murin-Hoarau soutient Jean-Luc Poudroux

"A l’occasion des élections législatives partielles dans la 7ème circonscription, j’ai à l’occasion du premier tour, apporté par amitié à titre personnel, mon soutien à Aurélien Centon.



Les électeurs et les électrices ne l’ont pas qualifié pour le second tour.



Avec détermination et sans ambiguïté aucune, je m’engage pour le second tour, de manière pleine et entière, à soutenir la candidature de Jean-Luc Poudroux, et de sa suppléante Graziella Vergoz.



J’invite l’ensemble des électeurs et des électrices de la 7ème circonscription, à apporter leur soutien à Jean-Luc Poudroux, le seul candidat, qui sera demain en tant que député, capable de porter leur voix à l’Assemblée nationale.



Et ainsi mieux faire entendre le projet régional".



Aline Murin-Hoarau Conseillère régionale en charge de la culture et de l’Identité réunionnaise