Sport Réunion

7ème Rallye régional de la Plaine-des-Palmistes : La RDD 55 sera fermée ce samedi

Demain, samedi 2 avril, la circulation sera interdite de 11h30 à 19h30 pour cause de course automobile. Une déviation est possible via la RN3.

Par NP - Publié le Vendredi 1 Avril 2022 à 10:39