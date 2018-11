7ème Festival du Film de l'Education: Aujourd'hui et demain à St-Pierre

Le CEMEA s’associe à la Cité des métiers de La Réunion pour proposer un événement gratuit unique à la Réunion, pour lequel sont attendus de nombreux scolaires.



Ses objectifs pour cette 7ème édition :

· Proposer une pratique citoyenne des médias pour les plus jeunes

· Développer une éducation à l’analyse de films (fictions, documentaires,...) ;

· Permettre au public d’accéder à des productions cinématographiques de qualité ;

· Offrir des espaces de rencontres et de débats autour des problématiques de l’éducation et de la jeunesse.



Les films proposés racontent des histoires d’éducation, qui font écho à nos préoccupations les plus actuelles. Ils nous montrent, à partir d’une action organisée et intentionnelle, d’un événement ou d’une rencontre, des parcours de vie choisis ou subis, des situations de transmission, d’initiation ou d’apprentissage, des périodes de ruptures, dans un cheminement qui transforme un ou des personnages, et fait qu’ils ne sont plus les mêmes à la fin.



Des films qui au-delà de l’émotion qu’ils suscitent, invitent le spectateur au questionnement et ouvrent des possibilités de réflexion individuelle ou collective. Cet événement entièrement GRATUIT est destiné aux scolaires, aux professionnels de l’éducation et de l’insertion, aux jeunes et aussi aux curieux !



JEUDi 15 et vendredi 16 novembre 2018 à la Cité des Métiers de Saint-Pierre, Campus Pro, Rue du Père Lafosse