Plus qu’un genre artistique, le maloya est un facteur à part entière de notre identité collective réunionnaise, de notre histoire commune, de la Culture que nous avons en partage, et qui plus est reconnu depuis 2009 au patrimoine culturel et immatériel de l’UNESCO. A l’occasion du 9e anniversaire de ce classement planétaire, la Région Réunion, en partenariat avec la ville de Sainte- Suzanne, organise la 7e édition du Village Maloya le 30 septembre prochain.